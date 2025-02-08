Бронешторы и стальная сеть паука Дарвина. В России разработали новую защиту от дронов ВСУ

Сеть «Дарвин» и бронешторы — новые российские разработки для защиты от дронов ВСУ. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал генеральный директор ООО «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

Бойцы защищают свою технику с помощью стальных «мангалов», но при защите гражданских объектов такая решетка не сработает.

«Поскольку дроны летают самые разные, от двух килограммов до 200, практически на свете не существует материалов, которые могут остановить за счет своих разрывных свойств такой огромный таран с такой огромной кинетической энергией. И чтобы обмануть эту кинетическую энергию, надо ее уловить. А для этого и была придумана паучья сеть „Дарвин“, ее назвали в честь паука Дарвина, который плетет самую прочную сеть в мире», — рассказал эксперт.

Еще одна разработка — бронешторы. Такой материал защищает от осколков.

«Когда пролетает дрон в какое-то стеклянное высотное здание, основное, от чего гибнут люди, — это от разрыва стекла. И задержать такие вещи могут специальные рулонные шторы, которые были разработаны нашей компанией», — добавил Дорофеев.

ВСУ продолжают атаковать российские регионы с помощью дронов. Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 36 вражеских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и Краснодарским краем.