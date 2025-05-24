Бронегруппа крымских десантников ликвидировала группу ВСУ в Сумской области

Бронегруппа крымских десантников ликвидировала группу боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Оборонное ведомство уточнило, что пехотинцев ВСУ уничтожила бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии.

Бойцы получили задачу на уничтожение группы противника, которую обнаружили в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией. Десантники оперативно выдвинулись на БМД в заданный район и поразили цель. После этого штурмовики переместились на другую огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

В Минобороны добавили, что после этого на штурм той же лесопосадки выдвинулись штурмовые группы соединения.

«Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — резюмировали в оборонном ведомстве.

Кадры работы крымских десантников, показанные Минобороны, опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее командир разведроты с позывным Гром рассказал, как российские десантники уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся подойти к госгранице в Курской области. По его словам, его подразделение поражает врага, используя беспилотники на ближних подступах.