Брянские власти сообщили о трагедии из-за ВСУ в приграничье

Мирные жители подорвались на боеприпасе в Брянской области

Мирные жители Брянской области на мотоцикле наехали на взрывчатку, сброшенную с украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Взрывное устройство беспилотник скинул в селе Кирилловка. На мотоцикле ехали двое — мужчина и подросток.

Водитель погиб на месте. Пассажир получил тяжелые ранения, его госпитализировали в ближайшую больницу.

«Очередная трагедия в нашем приграничье», — прокомментировал происшествие Богомаз.

Чиновник выразил глубокие соболезнования родным погибшего. Он пообещал, что власти окажут его семье материальную помощь.

В том же посте губернатор заявил, что украинская сторона действует «бесчеловечно и подло». Он призвал жителей Брянской области сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

Брянская область с утра субботы, 23 августа, находится под массированной атакой украинских дронов. Глава региона с 10:50 четыре раза сообщал о сбитых ПВО беспилотниках Украины — всего, по его данным, удалось нейтрализовать 36 БПЛА ВСУ.

Вечером того же дня беспилотник взорвался и у жилого комплекса в Санкт-Петербурге.