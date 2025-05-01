Times: план премьера Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился

План британского премьер-министра Кира Стармера об отправке миротворческих сил на Украину провалился. Об этом сообщила газета The Times .

«Испаряется его хваленая коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине», — написали авторы материала.

Призывы британских и французских властей к странам Европы внести значительный вклад в якобы обеспечение безопасности Украины после окончания конфликта не находят отклика. Невозможность осуществления этого плана была очевидна с самого начала.

Стармер «вырыл себе яму», прежде чем заняться военной и дипломатической беготней, заявили журналисты.

Ранее британский премьер выразил надежду, что длительное прекращение огня на Украине объявят к лету. Приостановка боевых действий должна быть длительной, а не временной, как это было с пасхальным перемирием, подчеркнул Стармер.