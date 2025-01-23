Британцы предупредили о подготовке Запада к новому конфликту с Россией

The Times: Запад начнет готовиться к новому конфликту с РФ после Украины

Фото: РИА «Новости»

Подготовка Запада к новому конфликту с Россией начнется после окончания боевых действий на Украине. Об этом сообщили источники The Times в Министерстве обороны Великобритании.

Россия станет возрождаться и восстанавливаться после того, как «замолкнут пушки на Украине», заявил командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс.

«Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — добавил он.

В случае нового противостояния российская армия будет гораздо лучше подготовлена, считает командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс. По его словам, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к изменениям на поле боя.

Возрождение украинского народа может случиться только в составе России, заявил ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, президент Владимир Зеленский не интересуется проблемами населения, так как ему нужны только деньги.

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