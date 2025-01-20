Украинский президент Владимир Зеленский хочет только денег, поэтому он не интересуется проблемами сограждан и остается далек от реальной ситуации на фронте. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его статью опубликовали на сайте организации.

Политик обратил внимание, что партнеры не воспринимают украинского лидера всерьез, так как они знают о корыстных интересах руководства страны.

«Вся команда Зеленского не зря пасется в Лондоне, поскольку именно туда стекаются отмытые на войне деньги коллективного Запада, в первую очередь американских налогоплательщиков», — сообщил он.

Медведчук добавил, что возрождение украинского народа может произойти только в составе России. По его мнению, Зеленский пытается сорвать мирные переговоры и продолжить конфликт. Ради этого глава государства постоянно озвучивает новые цели, рассказал он.

«У него то план мира, то план победы, то он курит какой-то „план“», — объяснил политик.

Ранее депутат Верховной Рады София Федина отметила сходство Зеленского с собакой. Она подчеркнула, что пес может пойти в «тотальный разнос», если хозяин не покажет, где место животного.