Британскому наемнику ВСУ Кристоферу Гаррету вынесли приговор

Британского наемника Кристофера Гаррета, воевавшего на стороне ВСУ с 2015 года, заочно приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гаррета к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, преступную деятельность мужчина начал в 2015 году. Тогда он вступил в ряды «Азова»*, и, после того, как его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием, принимал участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур. Спустя два года британец вернулся домой.

В феврале 2022 года Гаррет вновь вернулся на Украину и продолжил участвовать в боевых действиях в составе «Интернационального легиона». За это он получил более трех с половиной миллионов рублей.

Накануне стало известно, что суд заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Кесарели к 25 годам лишения свободы по статьям о наемничестве и совершении теракта. Следствие установило, что грузин занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников. Также он за деньги принимал участие в боях на стороне украинской армии.

* запрещенная в России террористическая организация.