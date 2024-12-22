Британский политик Гэллоуэй удивился терпению Путина

Провокации украинских властей не смогли вывести из себя президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в социальной сети X написал британский политик и бывший депутат парламента Джордж Гэллоуэй.

В своем посте он сравнил российского лидера с бывшим премьер-министр Великобритании Уинстоном Черчиллем.

«Я вам скажу вот что: Путин обладает терпением святого. Если бы господин Черчилль был лидером России, то в Киеве не осталось бы камня на камне», — написал Гэллоуэй.

Свой пост он сопроводил кадрами удара украинского беспилотника по высотному дому казанского жилого комплекса «Лазурные небеса».

Налет беспилотников на Казань произошел в минувшую субботу, 21 декабря. Всего город атаковали восемь дронов, два из которых врезались в жилой дом, там начался пожар. Еще один летевший в сторону пострадавшего здания беспилотник сбили сотрудники полиции, выстрелившие из автоматического оружия. В этот момент в пострадавшем от удара доме находились пожарные, которые тушили пламя.