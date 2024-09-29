Для украинских войск в Угледаре сложилась крайне тяжелая ситуация — ВСУ «проходят через ад» из-за массированных ракетных и артиллерийских ударов со стороны российских сил. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

Меркурис подчеркнул, что действия ВС РФ в этом городе можно описать как зачистку» позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее британский аналитик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в искусственном затягивании конфликта на Украине своими «агрессивными заявлениями» во время визита в США.

По словам Меркуриса, российские войска в настоящее время продвигаются по всем участкам фронта, что, по его оценке, ставит украинские силы в Угледаре в крайне сложное положение.