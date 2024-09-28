Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в США искусственно продлевает военный конфликт и оттягивает момент заключения неизбежного для него мирного соглашения. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

По словам Меркуриса, выступая в Соединенных Штатах, Зеленский «агрессивными заявлениями обрек свой народ на продолжение боевых действий». Британский аналитик отметил, что российские войска в настоящее время продвигаются по всем участкам фронта.

«Теперь уже очевидно, что Украина терпит поражение в конфликте, а эти дипломатические маневры в ООН продлевают войну, которая уже проиграна», — подчеркнул эксперт.

Ранее Зеленский встретился в Нью-Йорке с Дональдом Трампом. Западные СМИ отметили, что глава киевского режима держался неуверенно рядом с кандидатом в президенты от республиканцев. А когда Трамп заявил о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, Зеленский и вовсе потерял лицо. Также, по мнению журналистов, он не смог убедительно объяснить причины конфликта, и его выступление СМИ назвали позорным.