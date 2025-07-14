Британский беспилотник ВСУ стал трофеем ВС России
Российские военные захватили британский БПЛА ВСУ в качестве трофея
Российские военные сумели приземлить и сделать трофеем летевший над территорией России британский беспилотник. Его отправили в Центр специального назначения «Барс-Сармат» для изучения, сообщил РИА «Новости» боец с позывным Адвокат.
Он отметил, что захваченная модель с реактивным двигателем — списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании, которую украинские боевики переоборудовали в ударный БПЛА с боевой частью около 8 килограмм.
Рыночная стоимость беспилотника оценивается чуть менее миллиона рублей. Крейсерская скорость — примерно 110 километров в час. Модернизированный беспилотник перед заходом на цель способен ускоряться до 230 километров в час.
«Конкретно этот экземпляр фактически пролетел 400 километров, после чего его „приземлили“ и „затрофеили“», — заключил Адвокат.
Ранее западные СМИ пришли к выводу, что украинский конфликт превратился в противостояние новейших беспилотников.