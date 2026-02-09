Специалисты из Великобритании помогают украинским боевикам планировать и совершать диверсии против России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — сказал собеседник журналистов, говоря о присутствии на Украине британских офицеров.

Также дипломат подчеркнул, что в зоне специальной военной операции находится много наемников из Великобритании. Они принимают участие в боях и делятся с военными ВСУ опытом, полученным за годы службы в королевской армии.

По словам Келина, иностранцы прибывают на Украину в основном по личной инициативе, однако на их позицию повлияла риторика местных СМИ. Также военные могли слишком буквально воспринять призыв властей о необходимости всячески помогать киевскому режиму.

Ранее на Украине погиб британский военный во время испытаний новой системы ПВО. По неофициальным данным, в зоне СВО уничтожили 45 наемников из Великобритании.