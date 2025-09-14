В Киеве создали штаб Многонациональных сил Украины (MNF-U). Командование им на себя взял британский «двухзвездочный офицер», сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Управление на более высоком уровне обеспечат Франция и Британия. Функции структуры, по словам журналиста, описываются расплывчато.

«Оборона держит силы со всех единых служб в готовности к широкому спектру непредвиденных обстоятельств и операций, включая Многонациональные силы Украины», — процитировал он деятельность MNF-U.

Состав формирования, добавил Коц, сформируют с участием более чем 30 стран. Позиционируют его как миротворческое усилие НАТО и его союзников для подготовки к возможному прекращению огня и стабилизации на Украине. Военкор обратил внимание, что по факту это означает передачу управления украинскими войсками «под британскую корону».

Коц подчеркнул, что в участившихся терактах уже проявился стиль англосаксов.

Ранее он заявил, что ЕС готовится перебросить войска через Литву для блокады Калининградской области. В качестве аргумента военкор привел карту маневров с учений Grand Eagle — 2025 в Европе.