Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 километров

Великобритания в ближайшее время планирует начать выпуск новых дальнобойных ракет Nightfall для поставок Украине. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили.

Сейчас британское Минобороны подбирает компании, которые изготовят первую партию из трех ракет общей стоимостью около девяти миллионов фунтов стерлингов.

По предварительным данным, Nightfall сможет поражать цели на расстоянии до 300 миль (примерно 500 километров) и нести боевую часть массой до 300 килограммов. По весу ракета будет немного тяжелее американской ATACMS, при этом ее производство, как ожидается, обойдется дешевле.

Одним из ключевых преимуществ новой системы называют скорость: от запуска до удара должно проходить не более 10 минут. При этом расчет пусковой установки сможет покинуть позицию уже через пять минут после старта, что снижает риск ответного удара.

Отдельно подчеркивается высокая точность Nightfall. Благодаря GPS-наведению отклонение от цели, по расчетам, не превысит пяти метров.

Помимо ракет, Великобритания намерена наладить производство для Украины дронов Octopus, предназначенных для перехвата беспилотников противника.

Ранее Украина получила зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны.