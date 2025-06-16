Украина и Великобритания планируют устроить операцию под фальшивым флагом — предположительно, торпедировав корабль Военно-морских сил США и обвинив в этом Россию. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным спецслужбы, советские торпеды для этого уже поступили в распоряжение британских военных.

«Планируется, что часть из них взорвется на „безопасном расстоянии“ от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве до­казательства „злонамеренной активности“ России», — сообщили в разведке.

Там добавили, что есть и другой сценарий, по которому планируется якобы случайно выловить в Балтийском море российские якорные мины.

В апреле директор СВР Сергей Нарышкин уже заявлял, что для Британии в ее желании устроить антироссийские провокации не существует границ, королевство готово к таким операциям в любой стране.