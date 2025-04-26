Британию уличили в готовности к любым провокациям против России

Нарышкин заявил о способности Британии навредить России в любой стране

Спецслужбы Великобритании не считают значимыми границы для провокаций против России и готовы провести такие операции на территории любой страны. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Так он ответил на вопрос о возможных диверсиях британских агентов на территории Украины с применением химического оружия.

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если в этом заинтересована», — заявил Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки добавил, что, по данным его ведомства, британские спецслужбы уже активно проводят диверсионную кампанию против России.

В минувший четверг, 24 апреля, власти Великобритании объявили о запрете экспорта контроллеров игровых консолей в Россию. Свое решение они объяснили тем, что технику используют операторы беспилотников в зоне специальной военной операции.