Житель Великобритании принял православие и присоединился к российским войскам на Украине. Его историю рассказал RT. .

По словам британца, именно в России он встретил самую большую отзывчивость и даже людей, готовых снять последнюю рубашку.

Боец рассказал, что покинул родину из-за политики Лондона, которую посчитал противоречащей национальным интересам. В Россию, по словам военнослужащего, его привели православие и дружба с русским знакомым, который показал храмы и познакомил с народом страны.

На фронте британец продолжает изучать русский язык, отмечая, что уже освоил простые команды вроде «Лево!», «Право!» и «Небо!».

Иностранец признал, что рискует погибнуть, но выразил уверенность, что его жертва не будет напрасной.

Ранее перешедший на сторону России экс-наемник ВСУ из Польши Кшиштоф Флачек сравнил украинские ТЦК с рекрутерами гитлеровской Германии.