Спецоперация 10 мая 2024, 02:51 Бригады ВСУ устроили бунт из-за приказов военных США Эксперт Меркурис: бригада ВСУ отказалась уводить в тыл Abrams по приказу США РИА «Новости»

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Украинская бригада отказалась выполнять поручение Соединенных Штатов увести такни Abrams с передовой. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«В западных СМИ стало известно о том, что было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они оказались слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Украинская 47-я бригада выступила против этого», — пояснил он.

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По словам эксперта, если бы подразделение решилось на этот шаг, то бойцы ВСУ остались бы без танков. Только за последние несколько дней появилось много снимков ликвидированных на фронте Abrams и боевых машин пехоты Bradley, что говорит об уничтожение артиллерийского арсенала Украины, резюмировал Меркурис.

Ранее в зоне спецоперации ВС России ликвидировали танк Abrams. Кроме того, они поразили две БМП и две боевые бронированные машины, писал телеканал «Звезда». Также российские бойцы в бою под Авдеевкой уничтожили натовскую БПМ Bradley.