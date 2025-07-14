Командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными, заочно арестовали

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, который в 2024 году отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дзямана Николая Ивановича <…> сроком на два месяца», —сообщили в суде.

Срок начнет исчисляться с момента задержания украинского командира на территории России либо после его экстрадиции или депортации в РФ.

Авиакатастрофа с российским военно-транспортным самолетом Ил-76 произошла 24 января 2024 года. Над территорией Белгородской области ВСУ сбили воздушное судно, в грузовом отсеке которого перевозили украинских военнопленных для обмена. Жертвами стали 65 украинских военных, три российских офицера и шесть членов экипажа.

Ранее следователи объявили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой комплекса ПВО Patriot. Дзямана заочно обвинили в совершении теракта и объявили в международный розыск.