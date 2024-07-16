Залдастанов: байкеры из аффилированных с США клубов воевали в ВСУ с 2014 года

Байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов, начиная с 2014 года. В частности, участники международного объединения Bandidos, рассказал РИА «Новости» лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов под прозвищем Хирург.

По данным агентства, штаб-квартира Bandidos находится в США, а представительства клуба продолжают работать на территории России. Кроме того, аффилированные с США клубы торговали оружием в Киеве во время евромайдана.

«А почему, собственно, только Bandidos? А что, разве „Ангелы Ада“ не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют. И не просто в ВСУ, а в нацбатальонах — в „Азове“* и прочих. У них давние братские отношения с Вельзевулом», — заявил байкер.

Залдастанов добавил, что после террористических атак ВСУ на приграничные районы России нашли тела украинских боевиков с татуировками и символикой мотоклуба Hells Angels. Несмотря на это, последнему разрешили открыть свой стенд на выставке «Мотовесна -2024».

Байкер также напомнил, что члены американских мотоклубов Hells Angels, Outlaws, Pagans и Bandidos являются сатанистами, поэтому борьба с США — это уже противодействие сатанизму.

Кроме того, еще в 2015 году сенатор Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести иностранные мотоклубы Hells Angels и Bandidos в список нежелательных организаций.

Ранее Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева, сына известного кутюрье, стоявшего у истоков клуба «Ночные волки».

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.