«До смерти был „ночным волком“!» Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева
Байкер Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева из больницы
Байкер Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, опубликовал последнее фото Егора Зайцева из больницы. Сын известного кутюрье стоял у истоков клуба «Ночные волки». Об этом байкер написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Егор присутствовал при рождении „Ночных волков“, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и верен ему до последнего. До самой своей смерти оставался „ночным волком“. И не мыслил себя вне клуба», — рассказал Залдостанов.
По словам Хирурга, «Ночные волки» для Зайцева были всей жизнью. А совсем недавно, в конце мая, он отмечал с товарищами 35-летие клуба.
Залдостанов также опубликовал фотографии Зайцева. В том числе последний снимок из больницы, где к умирающему Егору пришел батюшка.
Модельер Егор Зайцев, сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева, умер в среду, 19 июня, в возрасте 64 лет.