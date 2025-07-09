Бракосочетание участника СВО прошло в День семьи, любви и верности в Серпухове

В День семьи, любви и верности, в парке Олега Степанова состоялась свадьба участника специальной военной операции. Выбор даты не был случайным — семья особенно чтит святых благоверных князей Петра и Февронию, чья любовь стала символом этого праздника.

В планах пары — после завершения службы пройти венчание. История молодоженов началась в 2023 году. Сергей приехал в отпуск перед Новым годом и в первый же день встретил свою будущую супругу Евгению. Спустя год, в новогоднюю ночь, защитник предложил ей руку и сердце.

Поздравить молодоженов пришли руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева, заместитель главы Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и член Общественной палаты Максим Гузовский.

«Каждая семья — это маленькая церковь и в ней залог будущего нашей страны. Каждый герой, заключающий брак, не только защищает Родину, но создает свой дом, который будет оберегать», — сообщила Лидия Халачева.