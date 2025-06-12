БПЛА установил российский флаг в Херсоне
Военнослужащие российской группировки «Днепр» с помощью беспилотника разместили триколор в оккупированном ВСУ Херсоне. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что флаг подняли в честь Дня России.
Два БПЛА запустили с берега Днепра. Один аппарат заснял на видео, как второй размещает триколор на многоэтажке.
Дроны прилетели в Херсон, обойдя украинские средства РЭБ и противовоздушной обороны. После операции с флагом беспилотники вернулись к российским военным.
Ранее ВС России установили контроль над селами Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты освободили военные группировки «Центр».
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