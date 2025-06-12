БПЛА установил российский флаг в Херсоне

Военнослужащие российской группировки «Днепр» с помощью беспилотника разместили триколор в оккупированном ВСУ Херсоне. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве отметили, что флаг подняли в честь Дня России.

Два БПЛА запустили с берега Днепра. Один аппарат заснял на видео, как второй размещает триколор на многоэтажке.

Дроны прилетели в Херсон, обойдя украинские средства РЭБ и противовоздушной обороны. После операции с флагом беспилотники вернулись к российским военным.

Ранее ВС России установили контроль над селами Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты освободили военные группировки «Центр».