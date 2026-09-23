БПЛА уничтожили в Таганроге, Батайске и шести районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в Таганроге, Батайске и в шести районах Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Батайске и в шести районах области», — написал он.

Беспилотники ликвидировали в Верхнедонском, Чертковском, Родионово-Несветайском, Миллеровском, Милютинском и Тацинском районах.

Глава региона отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО за день ликвидировали 17 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили над Крымом, Курской и Белгородской областями, а также над Черным морем.