БПЛА рухнул на территории города Малгобек в Ингушетии

Беспилотник самолетного типа упал на территории города Малгобек в Ингушетии. В результате ЧП никто не пострадал, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале .

«Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется», — подчеркнул он.

К месту падения БПЛА прибыли экстренные службы. Специалисты выяснят цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии, добавил Калиматов. Он обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие. Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем.

«Уважаемые жители города Малгобека и республики, прошу всех сохранять спокойствие, обстановка контролируется», — написал Калиматов.

В ночь на 25 декабря украинские боевики попытались ударить по российским регионам с помощью 59 БПЛА. Системы ПВО отразили массовые атаки в Белгородской и Воронежской областях. По три дрона сбили под Курском, Брянском и Тамбовом. Еще один беспилотник ликвидировали над Азовским морем.