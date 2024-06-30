БПЛА атаковали Новолипецкий комбинат
РИА «Новости»: атака дронов на комбинат в Липецке оказалась бессмысленной
Девять дронов атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), но желаемого результата не достигли. Массированный запуск беспилотников оказался бесполезным, заявил журналистам РИА «Новости» представитель завода.
«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — уточнил он.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что прошлой ночью российским военным удалось сбить 36 дронов ВСУ над шестью регионами. В частности, над Липецкой областью уничтожили девять беспилотников.