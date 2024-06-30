БПЛА атаковали Новолипецкий комбинат

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — уточнил он.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что прошлой ночью российским военным удалось сбить 36 дронов ВСУ над шестью регионами. В частности, над Липецкой областью уничтожили девять беспилотников.