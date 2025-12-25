БПЛА атаковали гуманитарный конвой из Дагестана, погибли три человека

Украинские дроны ударили в прифронтовых территориях по гуманитарному конвою из Дагестана. В результате три человека погибли, один получил ранения, заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и два представителя общественной организации «Самооборона». Ранения получил один общественник, его доставили в медучреждения.

Гуманитарную помощь перевозили два грузовика, один из которых остановился на ремонт. Продолжившую движение «газель» атаковали беспилотниками. Меликов подчеркнул, что волонтеры перевозили продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей и другую гуманитарную помощь.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата не только для Шамильского района, но и для всего Дагестана», — добавил глава региона.

Он поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Ранее над российскими регионами нейтрализовали 141 украинский дрон. Аппараты сбили ночью в Адыгее, Крыму, Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской и других областях.