ВСУ пытались ударить по заводу в Тверской области

Baza: ВСУ пытались в ночь на 27 июня ударить по Редкинскому заводу по Тверью

Украинские боевики попытались с помощью беспилотников ударить по Редкинскому заводу в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Атаку трех дронов пресекли примерно в 02:00. Через несколько часов ВСУ попытались ударить по заводу с помощью еще одного БПЛА — он рухнул в районе четвертого цеха. По информации издания, сотрудников предприятия эвакуировали, никто из них не пострадал.

Авторы статьи отметили, что один из аппаратов повредил трубопровод, что спровоцировало пожар на территории завода.

В ночь на 27 июня военные нейтрализовали над территорией России семь БПЛА. Их зафиксировали над Тверской, Московской и Белгородской областями. По данным Минобороны, под Тверью сбили четыре дрона.