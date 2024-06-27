ВСУ пытались ударить по заводу в Тверской области

Baza: ВСУ пытались в ночь на 27 июня ударить по Редкинскому заводу по Тверью

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики попытались с помощью беспилотников ударить по Редкинскому заводу в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Атаку трех дронов пресекли примерно в 02:00. Через несколько часов ВСУ попытались ударить по заводу с помощью еще одного БПЛА — он рухнул в районе четвертого цеха. По информации издания, сотрудников предприятия эвакуировали, никто из них не пострадал.

Авторы статьи отметили, что один из аппаратов повредил трубопровод, что спровоцировало пожар на территории завода.

В ночь на 27 июня военные нейтрализовали над территорией России семь БПЛА. Их зафиксировали над Тверской, Московской и Белгородской областями. По данным Минобороны, под Тверью сбили четыре дрона.

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