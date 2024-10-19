Борреля уличили во лжи о действиях ВС России

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских пленных российскими военными — дезинформация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она объяснила, что так в Европе хотят очернить Россию.

«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель <…> нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию», — отметила Захарова.

Уходящий с должности Боррель рассказал, что планирует встретиться с министрами обороны стран «Большой семерки». Глава евродипломатии уточнил, что обсудит с ними возможное разрешение ВСУ бить западным оружием по российским объектам.