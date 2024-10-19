Боррель соберет министров обороны стран G7 для обсуждения ударов по России

Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал встречу с министрами обороны стран G7. Он объяснил, что планирует обсудить с ними разрешение ВУ на удары дальнобойным оружием по российским территориям, сообщило РИА «Новости».

До конца года Боррель сложит полномочия — новым главой евродипломатии станет Кая Каллас. Она выступает за увеличение военной помощи Украине и критикует инициативы по мирному урегулированию конфликта. Боррель же продвигает идею разрешения на удары западным оружием по России.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают страны (члены ЕС — прим. ред.) самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — заявил Боррель.

Ранее он рассказал, при каких условиях конфликт на Украине завершился бы за пару недель. По его словам, это случится, если Запад прекратит оказывать помощь ВСУ.

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