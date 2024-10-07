США специально будут посылать слишком мало оружия Украине, чтобы растянуть конфликт

Американская стратегия помощи Украине медленно убивает страну и ее народ. Такой вывод сделали военные США в отставке после посещения Киева и Харькова. Об этом они написали в материале для издания The Atlantic .

«Самым тревожным, что мы увидели, была американская стратегия на Украине, которая предоставляет украинскому народу ровно столько военной помощи, чтобы не проиграть в конфликте, но недостаточно для победы. Эта стратегия медленно обескровливает Украину и ее народ до смерти», — высказали мнение военные.

Американцы отметили, что визит на Украину их глубоко встревожил. Одна из украинских военнослужащих, медик-доброволец, рассказала им, что ее подразделение не получает жалование, а половина из тех, с кем она начинала службу в 2022 году, убиты или ранены.

Также украинские военные признались, что российская система РЭБ снизила эффективность HIMARS на 90% из-за применяемых русскими инноваций.