Боррель испугался обвинений в двойных стандартах из-за политики ЕС по Украине | 360°

17 мая 2024, 10:56
Боррель испугался обвинений в двойных стандартах из-за политики ЕС по Украине
Боррель призвал ЕС осторожней вести политику по Украине
Евросоюзу следует с осторожностью проводить внешнюю политику и учитывать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом изданию Foreign Policy заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он рассказал, что мировое сообщество может возмутиться из-за того, что объединение поддерживает Украину, в то время как Израиль проводит военную операцию в секторе Газа.
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«Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине», — подчеркнул Боррель.
Глава евродипломатии выразил опасение, что объединение могут обвинить в двойных стандартах, и оно потеряет свой авторитет.
Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз является организацией с «философией мира». Представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано подтвердил эти слова и отметил, что объединение не хочет победы Украины в конфликте.
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Конфликт Израиля и Палестины
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