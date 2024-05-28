Боррель анонсировал дискуссию в ЕС о возможных ударах ВСУ по России иностранным оружием

Главы минобороны государств Евросоюза 28 мая проведут заседание, в рамках которого обсудят украинский конфликт. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, министры обороны затронут темы, связанные с «рисками эскалации» на Украине, в том числе возможность ВСУ атаковать территорию России с помощью западного оружия.

«Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг», — сказал Боррель.

Он добавил, что некоторые страны уже согласились разрешить Украине атаковать территорию России.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что армии НАТО предложили несколько вариантов участия в украинском конфликте. Они могут заниматься обучением боевиков ВСУ, а также поставлять оружие не к границе Украины, а вглубь страны. По данным газеты, США отказались от обоих сценариев.