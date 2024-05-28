Боррель анонсировал дискуссию в ЕС о возможных ударах ВСУ по России иностранным оружием
Боррель: в ЕС 28 мая обсудят удары Украины западным оружием по России
Главы минобороны государств Евросоюза 28 мая проведут заседание, в рамках которого обсудят украинский конфликт. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, министры обороны затронут темы, связанные с «рисками эскалации» на Украине, в том числе возможность ВСУ атаковать территорию России с помощью западного оружия.
«Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг», — сказал Боррель.
Он добавил, что некоторые страны уже согласились разрешить Украине атаковать территорию России.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что армии НАТО предложили несколько вариантов участия в украинском конфликте. Они могут заниматься обучением боевиков ВСУ, а также поставлять оружие не к границе Украины, а вглубь страны. По данным газеты, США отказались от обоих сценариев.