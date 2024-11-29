Вывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад вступил в прокси-конфликт с Россией, используя для этого третьи страны. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

«Мы ведем войну чужими руками», — сказал он.

Он подчеркнул, что Великобритания несет моральную ответственность за ситуацию, сложившуюся в Украине. По его словам, в 1994 году королевство подписало Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для постсоветской республики, что создало условия для отказа Украины от ядерного оружия.

По его словам, тем самым Великобритания и США «лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня».

Как отмечал член британского парламента Найджел Фарадж, Джонсон хочет, чтобы «конфликт продолжался вечно», однако рано или поздно он прекратится.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не допустит, чтобы Украина получила ядерное оружие. И в случае опасности применит все имеющиеся в распоряжении средства поражения. Президент также не исключил ударов по центрам принятия решений на Украине.