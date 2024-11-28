Путин пригрозил ответными мерами в случае передачи ЯО Украине

Россия не допустит, чтобы Украина получила ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

На конференции по итогам визита в Казахстан и саммита ОДКБ он отметил, что российские военные задействуют все имеющееся оружие, если у Украины появится ЯО.

«В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все», — объяснил Путин.

Глава государства добавил, что Россия будет внимательно следить за каждым шагом украинского руководства.

Ранее он не исключил, что ВС России могут до конца дня выпустить ракеты по центрам принятия решений на Украине. По его словам, определением целей занимается Генштаб и он будет действовать, исходя из возникающих в адрес страны угроз.