Борьба с дезертирами. ВСУ опоясали Купянск блокпостами и заградотрядами

Командование ВСУ разместило блокпосты и отряды заграждения вокруг Купянска в Харьковской области, чтобы снизить число дезертирств. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами», — сказал он.

Марочко добавил, что передвижение бойцов ВСУ в Купянске тщательно контролируется. И эта тактика работает. Боевики ВСУ, которых перебросили в город или принудительно мобилизовали, практически лишены возможности его покинуть. Купянск буквально опоясан сетью многочисленных шлагбаумов и контрольно-пропускных пунктов.

По его словам, подобная тактика ВСУ свидетельствует о серьезных проблемах с моральных духом украинских подразделений на этом участке фронта.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что из украинской армии уже сбежали порядка 500 тысяч человек, спасая свои жизни. При таком большом количестве дезертиров ВСУ не смогут избежать крушения фронта.