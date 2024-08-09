Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны опубликовало кадры удара по ВСУ в Курской области с самолетов Су-34

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Министерство обороны .

По сообщению оборонного ведомства, на цели сбросили бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило нанести точные удары из-за пределов линии боевого соприкосновения.

После уничтожения целей самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее утром по личному составу и технике ВСУ в Курской области нанесли удары неуправляемыми ракетами со штурмовиков Су-25.

Всего за сутки, по оценкам Минобороны, украинские военные потеряли в регионе до 280 боевиков.