Бомбардировщики США прибыли на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress перебросили в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Об этом заявили в профиле командования в соцсети Х .

«Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — сообщила пресс-служба.

В зону ответственности командования включены регионы Восточной Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Переход техники осуществили в ходе обычных операций США по укреплению военного присутствия в стратегически важных регионах.

Ранее стало известно, что Америка отозвала свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с авиабазы в Румынии, которая расположена недалеко от Украины. Как сообщили американские военные, самолеты закончили операцию и покинули государство. Их разместили в стране временно в ходе крупномасштабных учений 2024 года.