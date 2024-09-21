Военный эксперт Дандыкин назвал успехом удар по сухогрузу с оружием Запада

Удар Вооруженных сил России по сухогрузу с западным оружием — это большой успех. Таким мнением с Lenta.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

На судне были предназначенные Украине ракеты, которые ВСУ хотели использовать для атак вглубь России.

«Это повлияет [на боеспособность Украины]. Я думаю, это большой успех», — подчеркнул специалист.

Соединенные Штаты не стали разрешать ВСУ бить оружием Запада вглубь России. Это произошло после предупреждения президента Владимира Путина о последствиях, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.

Спикер ГД Вячеслав Володин пригрозил Евросоюзу жестким ответом, если объединение снимет ограничение на удары дальнобойным оружием по России. Она подчеркнул, что действия ЕС могут привести к мировой войне с использованием ядерного оружия.