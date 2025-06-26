Больше года без денег и страховки. Почему раненого бойца СВО оставили без выплат?

Депутат Иванов: раненый боец СВО лишился довольствия и социальных выплат

Фото: РИА «Новости»

Участник специальной операции из Новоуральска лишился довольствия, а после ранения не смог получить компенсацию.  Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в  Telegram-канале.

В апреле прошлого года мобилизованному Максиму перестали выплачивать денежное довольстве, а спустя месяц он получил ранение во время артиллерийского обстрела.

«Лежал в госпитале, получил справки. Но… По сей день ему так и не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал Иванов.

Прошел год, но ни довольствия, но компенсации за ранение боец так и не получил. При этом он продолжает выполнять воинский долг. За это время Максим получил еще одно ранение в бою. Семья солдата обращалась в ответственные инстанции, но на все вопросы получала ответ: «Ждите-ждите».

Депутат направил информацию о случившемся в военную прокуратуру ЦВО, где нашли нарушения, связанные с необеспечением военного положенными денежными средствами и мерами социальной поддержки.

То есть, подтвердили, что Максиму должны выплатить и долги по довольствию, и за ранение.

Максим Иванов

депутат ГД

Он пообещал довести дело до конца, чтобы боец СВО получил все, что ему положено по закону.

В середине июня сотрудники ФСБ задержали троих жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве против участников спецоперации.

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