Больше года без денег и страховки. Почему раненого бойца СВО оставили без выплат?

Участник специальной операции из Новоуральска лишился довольствия, а после ранения не смог получить компенсацию. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале .

В апреле прошлого года мобилизованному Максиму перестали выплачивать денежное довольстве, а спустя месяц он получил ранение во время артиллерийского обстрела.

«Лежал в госпитале, получил справки. Но… По сей день ему так и не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал Иванов.

Прошел год, но ни довольствия, но компенсации за ранение боец так и не получил. При этом он продолжает выполнять воинский долг. За это время Максим получил еще одно ранение в бою. Семья солдата обращалась в ответственные инстанции, но на все вопросы получала ответ: «Ждите-ждите».

Депутат направил информацию о случившемся в военную прокуратуру ЦВО, где нашли нарушения, связанные с необеспечением военного положенными денежными средствами и мерами социальной поддержки.