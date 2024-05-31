«Большая провокация». Саммит в Швейцарии назвали тестом на умение отстоять многополярность
Политолог Жарихин: на саммите в Швейцарии обсудят ввод миротворцев на Украину
Саммит по Украине, который собираются провести в Швейцарии, оказался большой провокацией. Запад вынуждает многие страны поучаствовать в нем. Из-за этого им приходится отстаивать свою позицию. Такое заявление сделал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщило РИА «Новости».
«Западу приходится выкручивать руки лидерам многих стран, чтобы они приняли участие. Но получается не со всеми: Китай, Бразилия, Индия и другие государства упираются. По сути, это своего рода тест на способность отстоять право на многополярность», — подчеркнул эксперт.
Жарихин назвал предстоящую встречу в Швейцарии «большой провокацией». Он добавил, что единственное, что может угрожать России — символическое голосование за введение миротворцев на Украину. Под «благовидным предлогом» страны могут легализовать отправку натовских военных в зону спецоперации.
Ранее от участия в швейцарском саммите отказался президент США Джо Байден. Американский лидер не сможет участвовать в конференции, потому что в это время он планирует посетить Калифорнию — в Лос-Анжелесе будет проходить мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию.
Китай тоже отказался участвовать в швейцарском саммите. Организаторы встречи не смогли собрать 160 делегаций в запланированном составе.