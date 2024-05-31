Саммит по Украине, который собираются провести в Швейцарии, оказался большой провокацией. Запад вынуждает многие страны поучаствовать в нем. Из-за этого им приходится отстаивать свою позицию. Такое заявление сделал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщило РИА «Новости» .

«Западу приходится выкручивать руки лидерам многих стран, чтобы они приняли участие. Но получается не со всеми: Китай, Бразилия, Индия и другие государства упираются. По сути, это своего рода тест на способность отстоять право на многополярность», — подчеркнул эксперт.

Жарихин назвал предстоящую встречу в Швейцарии «большой провокацией». Он добавил, что единственное, что может угрожать России — символическое голосование за введение миротворцев на Украину. Под «благовидным предлогом» страны могут легализовать отправку натовских военных в зону спецоперации.

Ранее от участия в швейцарском саммите отказался президент США Джо Байден. Американский лидер не сможет участвовать в конференции, потому что в это время он планирует посетить Калифорнию — в Лос-Анжелесе будет проходить мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию.

Китай тоже отказался участвовать в швейцарском саммите. Организаторы встречи не смогли собрать 160 делегаций в запланированном составе.