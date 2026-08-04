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Большая часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Из-за атак ВСУ на энергосистему большая часть Запорожской области осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе».

«В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения», — написал он.

Бригады энергетиков приступили к восстановлению энергоснабжения. Специалисты оценят объем повреждений и локализуют аварийные участки.

Балицкий предупредил о риске повторных ударов.

За неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 49 россиян, в числе которых четверо детей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.