Большая часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ
Из-за атак ВСУ на энергосистему большая часть Запорожской области осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе».
«В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения», — написал он.
Бригады энергетиков приступили к восстановлению энергоснабжения. Специалисты оценят объем повреждений и локализуют аварийные участки.
Балицкий предупредил о риске повторных ударов.
За неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 49 россиян, в числе которых четверо детей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.