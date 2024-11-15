Более тысячи заявок поступило на участие во втором потоке «Времени героев»

За первые восемь часов с начала второго потока кадровой программы «Время героев» на нее подали заявки более тысячи участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

Из выпускников первого потока 12 получили высокие должности — Алексей Кондратьев стал сенатором, Артем Жога полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов губернатором Тамбовской области. Руководитель программы Мария Костюк теперь исполняет обязанности главы Еврейского автономного округа.

Ранее в Кремле не исключили, что участник СВО когда-нибудь возглавит страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Конституции нет ограничений для участников боевых действий на то, чтобы баллотироваться на выборы главы государства.