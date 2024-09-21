Более тысячи человек эвакуировали на Кубани после атаки БПЛА

Губернатор Кондратьев: на Кубани после удара БПЛА эвакуировали 1,2 тыс. человек

Власти Краснодарского края эвакуировали из Тихорецкого района 1,2 тысячи человек после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Большая часть разместились у друзей и родственников», — написал он.

Для эвакуации задействовали 17 автобусов. Сейчас более 150 человек находятся в четырех пункта временного размещения. Они располагаются в Выселковском и Тихорецком районах.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал. Всем эвакуированным предоставили горячее питание. В ПВР работают волонтеры, врачи и психологи. На место ЧП прибыли экстренные службы. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского временно перекрыли.

Средства ПВО ликвидировали в Тихорецком районе два дрона. Из-за рухнувших обломков начался пожар с детонацией взрывоопасных предметов.