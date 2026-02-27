Более тонны гумпомощи и открытки отправили в зону СВО из Жуковского

Гуманитарный груз общим весом 1,7 тонны отвез депутат местного Совета депутатов Дмитрий Овчинников. В сборе участвовали ученики школ № 9, № 12 и лицея № 14, которые передали бойцам открытки и рисунки.

В состав груза вошли автозапчасти, медикаменты, печки-буржуйки, строительные материалы, продукты, термобелье, маскировочные сети и халаты, а также окопные свечи.

Глава города Андроник Пак поблагодарил школьников за неравнодушие и веру в защитников, а родителей — за воспитание детей с чуткими сердцами. Он отметил, что поддержка жителей сейчас особенно важна для солдат, которые находятся вдали от дома. Глава также выразил признательность всем участникам сбора: ученикам, педагогам, депутатам и неравнодушным жителям.

Жители округа регулярно отправляют помощь военнослужащим. Так, в преддверии Дня защитника Отечества в округе прошла масштабная акция «Тепло для Героя» — за месяц пункт сбора не пустовал ни дня. Волонтеры, депутаты, сотрудники многофункционального центра и активисты «Молодой гвардии» собрали около тонны груза. Участники «Активного долголетия» передали бойцам теплые вещи ручной работы.