Жители Жуковского отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

В Жуковском подвели итоги масштабной благотворительной акции «Тепло для Героя», которая ежегодно объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране. В этом году сбор гуманитарного груза был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

На протяжении месяца пункт сбора в Жуковском не пустовал ни дня. К инициативе подключились депутаты городского совета, сотрудники многофункциональных центров, партийные сторонники и молодогвардейцы.

«Особый вклад внесли участники клуба „Активное долголетие“: „серебряные“ волонтеры передали бойцам теплые вещи, связанные своими руками, вложив в каждую петельку частичку домашнего уюта. Общий вес собранной помощи составил порядка одной тонны. Состав груза формировался исходя из реальных запросов военнослужащих на передовой. В него вошли: теплая одежда, технические средства, медикаменты и продукты питания», — сообщили организаторы.

Весь собранный груз уже успешно доставлен в зону специальной военной операции и распределен между подразделениями.