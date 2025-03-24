Более тонны гуманитарной помощи передали в этом году из Серебряных Прудов бойцам СВО

Жители активно оказывают всестороннюю поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Свыше 200 уроженцев округа в настоящее время находятся на передовой.

В 2024 году благодаря усилиям местных активистов было собрано и отправлено в зону СВО более пяти тонн гуманитарной помощи. За первые три месяца этого года общий объем переданной помощи уже превысил тонну. Недавно на фронт была отправлена очередная партия гуманитарного груза.

Надпись «Внуку» отчетливо видна на нескольких картонных коробках, которые руководство округа вместе с представителями «Молодой гвардии» и сообщества «Боевое братство» погрузили в кузов автомобиля, готового отправиться на передовую. Их адресно собрала одна из жительниц округа.

Формирование каждой партии гуманитарного груза осуществляется на основе конкретных запросов, поступающих непосредственно от военнослужащих. Это позволяет максимально эффективно использовать собранные средства и ресурсы, обеспечивая бойцов именно тем, в чем они больше всего нуждаются: от теплых вещей и продуктов питания до медикаментов и необходимого оборудования.