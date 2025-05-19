Более миллиона рублей собрали в Дубне на концерте в поддержку бойцов СВО

В Дубне прошел благотворительный концерт «Дискотека 90-х-00-х» в поддержку участников специальной военной операции. По итогам мероприятия 15 исполнителей собрали свыше одного миллиона рублей.

На сцене выступили Марина Хлебникова, группа «Uma2rman», «Технология», «Краски», «Унесенные ветром», «Турбомода», «140 ударов в минуту».

«Если у меня есть время, я всегда найду в себе силы приехать на такое мероприятие и помочь, чем могу. Не только песнями помогаем, всем помогаем. Я русский человек, я патриот своей страны», — подчеркнул участник группы «Uma2rman» Сергей Кристовский.

По словам участника группы «Технология» Матвея Юдова, сегодня важен любой вклад в поддержку бойцов, находящихся на фронте.

«Для нас это принципиальная позиция. Делаем все, что от нас зависит», — отметил музыкант.

Идея организовать такой концерт пришла лидеру волонтерского движения «Батальон» Полине Васильевой. Концерт провели при поддержке администрации Дубны. Собранные средства пойдут на покупку беспилотника, дронов и детекторов дронов, мотоцикла, теплоприцелов, а также многого другого. Этим оборудованием обеспечат расчет беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты 26 танкового полка, штурмовиков 255 полка, одно из подразделений 56 Гвардейского десантно-штурмового полка и огнеметчиков 205 казачьей бригады.

«То, что вы все здесь сейчас находитесь, является прямой иллюстрацией слов нашего главнокомандующего о том, что народ в самые трудные времена умеет объединяться и стоять стеной за други своя и за Отечество. На концерте артисты своим талантом и вы, своими билетами, делаете главное — помогаете тем, кто прямо сейчас рискует своими жизнями ради великой России», — обратилась к зрителям Полина Васильева.