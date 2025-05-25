Более 90 дронов ВСУ сбили над Россией

Силы ПВО уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные перехватили дроны ВСУ в период с 20:00 24 мая до 00:00 25 мая. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 30.

В ведомстве уточнили, что 20 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области и 17 — в Курской области. Еще 16 дронов уничтожили над территорией Орловской области, пять БПЛА сбили в Калужской области.

Также атаку ВСУ предотвратили в Тульской области, Московском регионе и над территорией Крыма.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников.