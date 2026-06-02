Более 800 ветеранов СВО получили компенсацию на оплату ЖКХ в Люберцах

В Люберцах 810 ветеранов боевых действий воспользовались компенсацией расходов на жилищно-коммунальные услуги. Поддержка участников специальной военной операции и их семей продолжается при содействии главы муниципалитета Владимира Волкова.

Помощь включает широкий спектр услуг — от списания пеней до решения бытовых вопросов. Приостановка начисления пеней оформлена более чем 900 военнослужащим, решено 105 индивидуальных бытовых вопросов.

«Помимо сферы ЖКХ, поддержка оказывается по другим направлениям. В образовании льготой в виде бесплатного питания в школах пользуется 1 034 ребенка. В здравоохранении поддержку получили более 150 семей участников СВО. Также оказана 1 025 юридических консультаций заявителям», — отметили в управлении по работе с ветеранами СВО.

За 2026 год в округе провели 134 мероприятия для ветеранов и их близких, в которых приняли участие более 500 членов семей. Собрали и отправили более 400 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и техники.

Всего в Люберцах для участников СВО и членов их семей действует 77 мер поддержки. По всем вопросам можно обращаться в управление по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732-81-39.